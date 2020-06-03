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03.06.2020 (18:51)

На аэродроме Энгельс с лётчиками дальней авиации ВКС проведены командирские полёты

На аэродроме Энгельс в Саратовской области под руководством врио командира авиационного соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) гвардии полковника Александра Хабарова прошли первые в летнем периоде обучения командирские полёты. В них приняли участие экипажи более 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Полеты проходили в дневное и ночное время. Лётные экипажи отработали взлёты и посадки, дозаправку в воздухе, полёты строем и на малых высотах.

 В организации, проведении и обеспечении командирских полётов был задействован только руководящий состав авиационного соединения, воинских частей и подразделений для демонстрации молодому офицерскому составу особенностей подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению лётной смены.

 Командирские полёты традиционно проводятся в начале нового учебного периода и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полётов, а также выполнения полётных заданий.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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