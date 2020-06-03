03.06.2020 (18:32)
Более 6 тыс. военнослужащих ЦВО примут участие в парадах Победы в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре
Более 6 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) будут задействованы в трех парадах Победы 24 июня в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Об этом сообщил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский.
«Всего в парадах в трех городах примут участие 6,8 тыс. военнослужащих. С учетом юнармейцев и других участников будет около 12 тыс. человек», — подчеркнул Евгений Поплавский.
На территории ЦВО пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более 50 торжественных прохождений.
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