03.06.2020 (18:29)

Более 120 военнослужащих-женщин ЗВО примут участие в военном параде в Санкт-Петербурге 24 июня

В военном параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 120 женщин-военнослужащих Западного военного округа (ЗВО).

В состав сводного парадного расчёта военнослужащих-женщин войдут офицеры, сержанты и рядовые, проходящие службу в Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и общевойсковой армии. Среди военнослужащих-женщин будут связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб. Они будут в парадной военной форме с медалями.

В Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади примут участие 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Также будет привлечено более 100 единиц техники, включая танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные гаубицы «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

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