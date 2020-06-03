03.06.2020 (18:20)

Военных полицейских ЦВО поздравили с днем небесного покровителя

Священник Иоанно-Предтеченского кафедрального собора города Екатеринбурга иерей Павел Кононен поздравил военнослужащих подразделений военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) с днем небесного покровителя военной полиции – святого князя Димитрия Донского.

Обращаясь к личному составу и командованию регионального управления военной полиции ЦВО, священнослужитель пожелал всем сохранять мир в своих сердцах, стараясь подражать жизни святого князя Димитрия Иоанновича, подчеркнув, что лишь в мирном устроении духа можно принимать ответственные и безошибочные решения, подкрепленные верой в Бога и надежной на Его всемогущее заступничество.

Также священник поздравил всех военнослужащих и членов их семей с праздником Светлой Пасхи и с праздником 75-летием Великой Победы, так как ранее этого сделать не представлялось возможным ввиду введенных ограничительных мер и преподнес в дар региональному управлению образ святого великомученика Георгия Победоносца.

Справочно:

13 июня 2018 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил небесного покровителя для военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации - святого благоверного князя Димитрия Донского.

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