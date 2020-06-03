03.06.2020 (18:16)

Танки Т-80 и Т-72Б3М ЦВО впервые будут задействованы в Параде Победы в Екатеринбурге

Танки Т-80 и Т-72Б3М, стоящие на вооружении Центрального военного округа (ЦВО), впервые будут задействованы в Параде Победы 24 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель командующего Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«Танки Т-80 и Т72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками впервые пройдут по улицам города, боевые машины пехоты БМП-3. Кроме того, пройдет историческая техника: бронетранспортеры, танки времен Великой Отечественной войны, а также техника, которая используется нашими подразделениями при решении задач, в том числе и в Сирии», – сказал Евгений Поплавский.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров.

На территории Центрального военного округа пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более 50 торжественных шествий.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице