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03.06.2020 (18:16)

Танки Т-80 и Т-72Б3М ЦВО впервые будут задействованы в Параде Победы в Екатеринбурге

Танки Т-80 и Т-72Б3М, стоящие на вооружении Центрального военного округа (ЦВО), впервые будут задействованы в Параде Победы 24 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель командующего Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

«Танки Т-80 и Т72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками впервые пройдут по улицам города, боевые машины пехоты БМП-3. Кроме того, пройдет историческая техника: бронетранспортеры, танки времен Великой Отечественной войны, а также техника, которая используется нашими подразделениями при решении задач, в том числе и в Сирии», – сказал Евгений Поплавский.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 километров.

На территории Центрального военного округа пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более 50 торжественных шествий.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военные парады , Танки
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