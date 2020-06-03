03.06.2020 (18:13)

В небе над российскими военными базами в Киргизии и Таджикистане 24 июня состоится торжественный пролёт авиации

24 июня в районах дислокации российских военных баз в Киргизии и Таджикистане предусмотрены торжественные построения и прохождения в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, запланированы демонстрационные пролеты вертолета Ми-8 и четырех штурмовиков Су-25СМ в Киргизии, в Таджикистане — двух пар вертолётов Ми-8 и Ми-24.

Справочно:

Объединенная российская авиационная база Кант, находящаяся в Чуйской области Киргизии, является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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