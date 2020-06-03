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03.06.2020 (18:07)

Во 2-й армии ЦВО прошли занятия по метанию боевых гранат

Во 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в регионах Поволжья, прошли занятия с военнослужащими различных воинских специальностей по метанию боевых гранат.

Перед проведением практической части занятий военнослужащие изучили материальную часть гранат и их боевые свойства, требования безопасности и правила обращения с ними, а также освоили приемы бросков из окопа, боевой машины пехоты и танка. Для успешного выполнения упражнения необходимо было поразить мишени, имитирующие группу пехоты условного противника, которые находятся на расстоянии 25 метров.

При выполнении упражнений было израсходовано более 2 тыс. боевых ручных осколочных наступательных гранат РГД-5.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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