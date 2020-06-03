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03.06.2020 (18:04)

Более 20 летательных аппаратов пролетят в небе над Екатеринбургом во время Парада Победы

14 самолётов и 9 вертолётов пролетят над Екатеринбургом 24 июня в ходе Парада Победы. Об этом сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский. Также заместитель командующего уточнил, что в пролёте авиации впервые примет участие учебно-тренировочный самолет Ту-134УБЛ.

Учебно-тренировочный самолёт Ту-134УБЛ предназначен для обучения летного состава пилотированию по приборам в простых и сложных метеоусловиях, самолетовождению, заходам на посадку в директорном и автоматическом режимах. Может использоваться также для перевозки войск, материальных средств, почты, эвакуации раненых и больных, выполнения специальных задач.

На территории Центрального военного округа 24 июня состоятся три Парада Победы и более 50 торжественных шествий.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военные парады , Авиация
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