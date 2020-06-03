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03.06.2020 (17:56)

Тренировка с участием более 5 тыс. специалистов связи ЦВО прошла на территории трех федеральных округов России

Сегодня в Свердловской, Новосибирской, Самарской и Оренбургской областях завершилась комплексная тренировка с привлечением более 5 тыс. специалистов подразделений и частей управления и связи Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе мероприятия связисты совершили марши в районы выполнения учебно-боевых задач и развернули многоуровневую систему управления на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи. Также для организации управления в условиях радиоэлектронного подавления военные связисты создали резервные каналы связи на основе оптоволоконных кабелей повышенной помехоустойчивости.

Тренировка прошла с соблюдением требований эпидемической обстановки: все военнослужащие были обеспечены медицинскими масками и резиновыми перчатками. Все комплексы связи, задействованные в тренировке, прошли специальную обработку до и после мероприятия.

Всего к тренировке привлекались более 5 тыс. военнослужащих, было задействоано свыше 700 единиц военной техники, в том числе станции связи Р-160-0,5, цифровые комплексы П-240И-4 «Переселенец» и недавно поступившие на вооружение бронированные аппаратные связи П-230Т на базе автомобиля «Тигр».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Войска связи
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