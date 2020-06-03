03.06.2020 (17:42)

Морские пехотинцы Балтийского флота улетают на Парад Победы в Москву и Санкт-Петербург

Свыше 450 военнослужащих морской пехоты Балтийского флота самолетами военно-транспортной авиации сегодня убывают в Москву и Санкт-Петербург для подготовки к участию в военных парадах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в Парадах Победы. Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде. В этом году они будут участвовать в Параде Победы в столице нашей Родины 16-й раз подряд.

Подготовка к параду у морских пехотинцев началась ещё середине в ноябре 2019 года. За это время с военнослужащими было проведено более 60 тренировок, на которых в общей сложности они прошли строевым шагом свыше 200 километров.

Во время подготовки к параду военные медики морской пехоты будут контролировать выполнение всех противоэпидемических мероприятий в процессе тренировок, проводить регулярное медицинское обследование и осуществлять допуск участников парада к тренировкам, а затем и к параду. Все участники парада на тренировках будут одеты в средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), обеспечены антисептиками. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только после тестирования был включен в состав участников парада.

24 июня 2020 года в парадном строю по Красной и Дворцовой площадям пройдут более 450 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России.

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