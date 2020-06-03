03.06.2020 (17:30)
Специалисты технополиса «ЭРА» и представители инновационных предприятий обсудят на форуме «АРМИЯ-2020» возможности совместной работы
Ведущей темой дискуссии станет правовое и материальное обеспечение проектов предприятий, имеющих статус участника технополиса.
По итогам круглого стола будут подготовлен регламент партнерства Минобороны России и рабочих групп, ведущих проекты снабжения оборонно-промышленного комплекса отечественной микроэлектроникой.
СПРАВОЧНО:
Международный военно-технический форум «АРМИЯ» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.
В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводится в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.
Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.