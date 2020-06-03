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03.06.2020 (16:52)

Женский взвод роты почётного караула впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге

Женский взвод в составе роты почетного караула 24 июня впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге. В этом году рота почётного караула будет состоять из четырех взводов. Первый взвод — мотострелки, второй — моряки, третий — летчики, а четвертый — военнослужащие-женщины в особой парадной форме одежды.

Женщины также войдут в состав сводных батальонов Екатеринбургского гарнизона, МЧС и полиции.

24 июня в Екатеринбурге состоится военный парад, в котором примут участие более 2,4 тыс. человек. Все участники торжественного мероприятия будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию три раза в неделю.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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