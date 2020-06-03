03.06.2020 (16:49)

Более 2000 человек примут участие в Параде Победы в Новосибирске

Более 2000 человек примет участие в Параде Победы, который пройдет на центральной площади Новосибирска 24 июня 2020 года в 10.00 по местному времени.

В парадном строю пройдут военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), а также представители других силовых структур и ведомств. Кроме этого, по главной площади Новосибирска пройдет механизированная колонна, состоящая из 60 единиц военной техники, таких как боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», «Град», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР, боевые машины «Урал-4320» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы БпЛА «Орлан-10» и другая. Впервые в составе механизированной колонны пройдут танки Т-72Б3. Возглавит колонну легендарный Т-34. В этот же день, вечером, состоится праздничный салют.

Как сообщал ранее командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, «основные усилия при подготовке и проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм». При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

Справочно:

24 июня 1945 года состоялся исторический парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

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