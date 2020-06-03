03.06.2020 (16:43)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО помогут поисковой экспедиции на местах боев советско-финской войны в Ленобласти

На острове Клёст в акватории Выборгского залива (Ленинградская обл.) стартовали совместные поисковые работы военнослужащих инженерно-саперного батальона отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа и участников поисковых отрядов региона.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения перед началом работ провели инженерную разведку местности на предмет наличия взрывоопасных предметов с использованием миноискателей ИМП-2, а также оказывают помощь в снятии верхнего слоя грунта и подъёме найденных артефактов.

В ходе поисковых работ участниками экспедиции уже найдены предметы быта советских и финских солдат, обнаружены корпуса артиллерийских снарядов, фортификационных сооружений финской армии, а также элементы корпуса самолета Ил-2.

Остров Клёст – крупный опорный пункт финской армии, при штурме которого 11 марта 1940 года погибло более 300 бойцов РККА. Ранее, в ходе совместной поисковой операции на территории острова, военнослужащие и поисковики обнаружили останки более ста бойцов 181-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии, с первых дней принимавшей участие в советско-финской войне и награжденной за проявленные доблесть и мужество орденом Красного знамени.

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