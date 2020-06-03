03.06.2020 (16:39)

Более 300 младших специалистов прибыли на доукомплектование в подразделения ЦВО, дислоцируемые в Сибири

Более 300 младших специалистов прибыли в подразделения ЦВО, дислоцируемых в Сибири, на доукомплектование штатных должностей. В воинские части военнослужащие были перевезены военным эшелоном с соблюдением всех требований эпидемиологических норм по предотвращению распространения вирусных заболеваний.

Перед отправкой эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке вагонов и мест размещения личного состава. Военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками, антисептиками и перчатками для рук. Перед отправлением состава и в пути следования было организовано проведение термометрии температуры тела всех военнослужащих. Во время переезда в железнодорожном транспорте все военнослужащие находились в масках и на необходимой дистанции друг от друга.

По прибытию в подразделения младших специалистов определят на штатные воинские должности, в соответствие с военной учетной специальностью, приобретенной ими за время обучения в учебных центрах, где военнослужащие проходили обучение по специальностям: связист, специалист службы ЗГТ, повар, механик-водитель и оператор-наводчик танка Т-72 и БМП-2.

По прибытии в воинские части военнослужащие в течение 14 дней будут находится на изоляции в специально отведенных для этого помещениях, где у них несколько раз в день будут измерять температуру тела и следить за их состоянием здоровья. Все эти меры проводятся с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди военнослужащих.

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