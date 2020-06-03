03.06.2020 (16:19)

На Парадах Победы в Хабаровске и Уссурийске подразделения Воздушно-десантных войск впервые пройдут с новейшими автоматами АК-12

Около 400 военнослужащих Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения примут участие в военных парадах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в городах Хабаровске и Уссурийске 24 июня с.г.

Особенностью участия Уссурийских десантников в парадах станет наличие в руках военнослужащих парадных расчетов ВДВ новейших автоматов АК-12, поступивших на вооружение соединения в текущем году.

В составе парадных расчетов гвардейцев-десантников лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами.

Для участия в Параде Победы в Хабаровском гарнизоне отобрано более 200 военнослужащих под командованием командира десантно-штурмового батальона, кавалера ордена Мужества гвардии майора Дмитрия Барарь. В Параде Победы в Уссурийском гарнизоне примут участие более 150 военнослужащих под командованием командира соединения, кавалера ордена Мужества гвардии полковника Романа Железнякова.

Кроме того, в составе механизированной колонны на параде в г. Уссурийске пройдет техника Воздушно-десантных войск в составе батареи 122-мм гаубиц Д-30 с орудийными расчетами и буксируемыми автомобильными тягачами на базе автомобиля «Урал-4320», а также армейские мотовездеходы АМ-1.

Также при проведении артиллерийского салюта вечером 24 июня в Уссурийске будет задействовано около 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30 с орудийными расчетами.

Военнослужащие соединения уже приступили к тренировкам.

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