03.06.2020 (16:13)

На Балтийском флоте идёт подготовка к военному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Калининграде на аэродроме Чкаловск прошла первая тренировка пеших парадных расчетов, участвующих в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

24 июня по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут более 1000 военнослужащих Балтийского флота, филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия в г. Калининграде» и более 1000 представителей других силовых ведомств и организаций, среди которых курсанты Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, Калининградского пограничного института ФСБ РФ и сводные роты УФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, калининградского морского кадетского корпуса и Юнармии. Всего же в пешей колонне парада войск гарнизона пройдет более 2000 человек.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий в Калининградской области спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты Балтийского флота будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

В военном параде, посвящённом Дню Победы, в этом году примет участие 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. В воздушной части парада будет задействовано 20 самолётов и вертолётов морской авиации Балтийского флота.

Всего планом подготовки предусмотрено 7 тренировок парадных расчетов на территории аэродрома, две тренировки и генеральная репетиция на площади Победы в Калининграде.

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