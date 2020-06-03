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03.06.2020 (16:06)

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покинул Амурский судостроительный завод и направляется во Владивосток

Сегодня на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного специально для Тихоокеанского флота. 

С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док «Зея», в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода во Владивостоке. По пути следования речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.

Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» началась поэтапная приёмка боевого корабля: сейчас на нем функционируют все системы жизнеобеспечения, камбуз.

Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.

Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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