03.06.2020 (16:06)

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» покинул Амурский судостроительный завод и направляется во Владивосток

Сегодня на Амурском судостроительном заводе (Комсомольск-на-Амуре) состоялся вывод из акватории предприятия третьего серийного корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного специально для Тихоокеанского флота.

С помощью речных буксиров транспортно-спусковой док «Зея», в который корвет был заведен несколько дней назад, покинул территорию завода и взял курс на сдаточную базу завода во Владивостоке. По пути следования речные буксиры сменят морские. Они обеспечат транспортировку корвета до Японского моря.

Для корабля завершен стапельный период постройки и большая часть достроечных работ. Ранее на корвете «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» началась поэтапная приёмка боевого корабля: сейчас на нем функционируют все системы жизнеобеспечения, камбуз.

Официальное заселение экипажа на корабль состоится в конце июня, после прибытия корвета во Владивосток, где пройдут заводские ходовые и государственные испытания.

Планируется, что новейший боевой корабль войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

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