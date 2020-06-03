03.06.2020 (15:47)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прошло проливную зону Ла-Манш - Па-де-Кале и вышло в Северное море

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» сегодня ночью прошло проливы Ла-Манш и Па-де-Кале и вышло в Северное море.

Судно держит курс в пункт постоянного базирования Кронштадт, куда прибудет 8 июня. Об этом сказано в донесении с борта ОИС «Адмирал Владимирский», которое поступило в адрес Главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова и в Центр Русского географического общества при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

Все технические средства ОИС «Адмирал Владимирский» работают в штатном режиме, экипаж здоров и выполняет свои задачи по плану завершающего этапа кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

На совещании в Адмиралтействе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов приказал достойно встретить океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» в Кронштадте и незамедлительно приступить к анализу данных, полученных в ходе кругосветной экспедиции.

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