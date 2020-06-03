03.06.2020 (15:39)

В Параде Победы в Самаре примут участие около 1,7 тыс. человек и более 50 единиц военной техники

В Параде Победы на центральной площади Самары примут участие около 1,7 тыс. человек и более 50 единиц военной техники.

По площади Куйбышева 24 июня пройдут подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных войск Центрального военного округа, представители ФСИН, МЧС, МВД и Росгвардии.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, за ним пойдут машины УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», бронеавтомобили «Тигр-М СпН», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2М, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы Мста-С, реактивные системы «Ураган» и «Град», зенитные ракетные комплексы «Бук» и С-300, оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М».

Командовать парадом будет заместитель командующего 2-й общевойсковой армии полковник Павел Олексюк. Принимать парад будет начальник Самарского гарнизона генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, награжденный двумя Орденами Мужества, Орденом Александра Невского и другими государственными наградами.

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