03.06.2020 (15:33)

В ВДВ стартовали испытания на право ношения знака отличия Воздушно-десантных войск «Победить и выжить»

Со 2 по 30 июня в Воздушно-десантных войсках будет проведен конкурс военно-профессионального мастерства среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту «Победить и выжить».

Более 1000 участников в соединениях и воинских частях ВДВ пройдут испытания на право ношения знака отличия.

Целью испытаний является повышение уровня профессиональных и физических качеств военнослужащих, а также формирование здорового состязательного элемента среди личного состава.

Накануне, на полигоне Завеличье Псковского десантно-штурмового соединения прошла церемония открытия конкурса, проводимого среди военнослужащих по контракту, проходящих службу в воинских частях и подразделениях дивизии.

Испытания пройдут в три этапа.

Сегодня начинается первый подготовительный этап, который включает углубленный медицинский осмотр участников, занятия по требованиям безопасности, ознакомление личного состава команд с программой проведения испытания.

Затем участники конкурса приступят ко второму этапу – практическому. Он включает в себя проведение испытаний для участников: проверку физической подготовленности, включающую подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и метание гранаты на дальность.

Далее участники пройдут полосу препятствий и выполнят упражнения стрельб на точность, совершат марш-бросок на 5 км и выполнят стрельбу из положения стоя и посоревнуются в упражнении «Парашютное двоеборье», включающим в себя прыжок с парашютом с самолетов Ил-76, АН-2 или вертолета Ми-8 с высоты 800 – 1000 м со стабилизацией падения 3 с, а также марш-бросок на 1 км с оружием, снаряжением и парашютом (основным и запасным).

Завершающие этапы включают в себя спортивное ориентирование на площадке не менее 10 квадратных километров и рукопашный бой в ограниченном пространстве (3 раунда по 3 минуты с тремя разными противниками).

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