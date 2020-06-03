03.06.2020 (14:12)

Экипажи Су-35С истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили полёты в сложных метеоусловиях

В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили программу учебно-тренировочных полетов в условиях метеорологического минимума.

В рамках проведения полётов экипажи многоцелевых сверхманёвренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С отработали взлёт, полёт по заданному курсу и посадку в условиях значительной облачности и сильного бокового ветра.

Кроме того, летчики отработали элементы сложного пилотажа с расхождением из звена.

«Основная сложность при полёте в облаках является возможность возникновения иллюзий. Это довольно неприятное чувство, которое вызывает недоверие к своим ощущениям, а также вестибулярному аппарату. Необходимо полностью довериться приборам, таким как вариометр и авиагоризонт, и восстановить свой режим полета», - отметил летчик майор Алексей Дементьев.

Полёты выполнялись как в составе пар и звеньев, так и в одиночном порядке. Всего было выполнено 6 лётных смен.

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