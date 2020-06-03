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03.06.2020 (14:08)

В воинских частях Балтийского флота проведена акция «Внимание! Дети!»

В воинских частях Балтийского флота проведена акция «Внимание! Дети». На протяжении двух недель должностные лица 262-й ВАИ проводили занятия по соблюдению ППД в соединениях и воинских частях флота.

В ходе акции проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения и исключении случаев гибели и травматизма детей в дорожно-транспортных происшествиях. Со всеми категориями военнослужащих были проведены занятия, на которых особое внимание обращалось на соблюдение Правил дорожного движения и мер безопасности при управлении транспортным средством в населенных пунктах и вблизи детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Западный военный округ , Балтийский флот , ВАИ
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