03.06.2020 (13:16)

Спецназ ЦВО ликвидировал условных боевиков под Новосибирском

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО, дислоцированного в Новосибирской области, обнаружили и ликвидировали лагерь условного противника в рамках учений на полигоне в Новосибирской области.

Согласно замысла учения, военнослужащие подразделения специального назначения при проведении разведывательных мероприятий обнаружили лагерь условного противника, в котором происходила подготовка и обучение «боевиков» к выполнению диверсионных действий. Полученные данные были переданы на командный пункт. Группы спецназа выдвинулись на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» в назначенный район, далее, совершив марш бросок, бесшумно проникли на территорию лагеря, где провели минирование особо важных объектов и техники противника. Кроме этого, разведчики захватили в плен лидера условного противника. Далее военнослужащие произвели подрыв и уничтожение «боевиков» из автоматов АК-74, пулеметов «Печенег» и подствольных гранатометов ГП-25.

В учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.

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