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03.06.2020 (13:14)

Спецназовцы в Тольятти провели персональный мини-концерт у дома ветерана, воевавшего за освобождение Прибалтики

Фото Видео

Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) провели персональный мини-концерт у дома участника Великой Отечественной войны Ивана Курганова, который 75 лет назад участвовал в освобождении Прибалтики от фашистов.

Сюрприз кавалеру медали «За отвагу» был организован на день рождения – ветерану исполнилось 94 года. Военный оркестр сыграл знакомые фронтовые марши «На безымянной высоте», «В землянке», «Синий платочек», «День Победы» и другие. Военнослужащие спели для ветерана песни под гитару.

Праздник был организован с соблюдением требований эпидемиологической обстановки, численность личного состава военного оркестра была сокращена вдвое. Ветерану предлагалось посмотреть за концертом из окна, но Иван Николаевич настоял на своем. И даже дождь не заставил фронтовика зайти в дом.

Рядовой Курганов Иван Николаевич родился 1926 года. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими. 27 марта 1945 года в ходе боев на 2-м Прибалтийском фронте вблизи города Тукумса был тяжело ранен.

Также Иван Николаевич за проявленный трудовой героизм и самоотверженную работу на оборонных предприятиях награжден орденом «Знак Почета».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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