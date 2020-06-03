03.06.2020 (12:55)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО приступили к тренировкам групповой слетанности перед Парадом Победы 24 июня



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи боевых вертолетов ЮВО приступили к тренировкам групповой слетанности перед Парадом Победы 24 июня

Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке групповой слетанности перед воздушными военными парадами над городами Северного Кавказа 24 июня, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вблизи аэродромов постоянного базирования в Краснодарском и Ставропольском краях экипажи выполняют учебно-тренировочные полеты, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 м соответственно.

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35, Ми-28, Ми-8 и Ка-52.

Всего 24 июня на территории ЮВО будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В демонстрационных воздушных парадах задействуют около 120 единиц авиационной техники.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию, военнослужащие находятся под пристальным наблюдением медиков, личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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