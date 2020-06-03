03.06.2020 (12:51)

В подразделения 150 мотострелковой дивизии ЮВО прибыли призывники из Дагестана



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В подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) с областного сборного пункта военного комиссариата Дагестана прибыли первые 15 новобранцев весеннего призыва 2020 г. для военной службы в рядах Вооруженных сил России.

В связи с санитарно-противоэпидемиологическими мерами, направленными на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний, отправка прошла без провожающих.

Все новобранцы накануне убытия сдали тест на COVID-19, получили средства индивидуальной защиты: маски, бахилы, перчатки и антисептики. Проходить службу военнослужащие будут в гвардейском танковом полку 150 мотострелковой дивизии ЮВО.

По прибытии в войска призывники прошли медицинский осмотр, включающий повторное тестирование на наличие инфекции, и были размещены в казармах, прошедших специальную обработку.

«В течение двух недель военнослужащие будут находиться на казарменном положении, и в это время с ними будут проводиться занятия по теоретической части предметов боевой подготовки», – рассказал командир взвода гвардии лейтенант Максим Федоров.

Затем новобранцы пройдут практический курс общевоинской подготовки.

Церемония приведения к Военной присяге в этом году будет проводиться без родственников военнослужащих в целях безопасности.

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