03.06.2020 (12:47)

Пожарные команды ЮВО в Волгоградской области готовы к пожароопасному периоду в регионе

Пожарные команды мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, готовы к чрезвычайным ситуациям в пожароопасный период в регионе.

На территории воинской части и полигоне Прудбой еженедельно проводятся практические занятия по противопожарной подготовке со всем личным составом противопожарных команд и пожарных расчётов.

Также в соединении проведены работы по опашке периметров складских зон, а также созданы 50-метровые противопожарные минерализованные полосы, примыкающие к внешнему ограждению охранных периметров.

В любое время пожарные расчеты соединения готовы выдвинуться на ликвидацию пожаров любой сложности как на территории воинской части, так и на территории Волгоградского гарнизона.

Круглосуточно через службу оперативных дежурных выполняется мониторинг противопожарной ситуации силами дополнительно выделенного суточного наряда из числа внештатных пожарных команд.

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