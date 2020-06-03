03.06.2020 (11:41)

Кинологи ЮВО в Волгоградской области начали подготовку к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

В мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области военные кинологи начали подготовку служебных собак к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг», который пройдет в Московской области в июле.

Основные усилия в подготовке военнослужащих-вожатых и дрессировке собак направлены на прохождение трёхкилометровой полосы препятствий, тренировке выносливости на трассе 1,5 км с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки.

Обучение собак проводится вожатыми соединения в специально оборудованном кинологическом городке на полигоне Прудбой.

Наиболее сложными элементами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к звуку взрывов и выстрелов из оружия.

Для участия в конкурсе приоритет отдается собакам пород немецкая и бельгийская овчарка.

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