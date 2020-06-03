03.06.2020 (11:36)

В ЮВО подготовились к встрече 1,2 тыс. выпускников военных вузов

В войсках Южного военного округа (ЮВО) все готово к встрече выпускников высших военных учебных заведений. В этом месяце соединения и воинские части ЮВО пополнят более 1,2 тыс. лейтенантов.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу обеспечить молодых лейтенантов служебными жилыми помещениями, а в случае их отсутствия принять меры для оперативного оформления документов по выплате компенсаций за поднаем жилья.

«Более 400 офицеров выпускников будут обеспечены служебными квартирами и комнатами в общежитиях, жилой фонд для размещения выпускников военных вузов подготовлен», – сообщил генерал-полковник А. Дворников.

Кроме того, в объединениях командованием организовано взаимодействие с органами местного управления по вопросам трудоустройства жен и размещения детей в образовательных учреждениях. Известно, что более 340 выпускников прибывают к первому месту службы с семьями, в том числе более 80 семей с детьми.

Всего в этом году в войска округа распределено около 2 тыс. офицеров из 47 вузов Минобороны РФ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице