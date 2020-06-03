03.06.2020 (11:26)

Расчеты ОТРК «Искандер» Южного военного округа прибыли в Ставропольский край для участия в Параде Победы

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Ставропольский край для участия в военном параде 24 июня, который пройдет в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они совершили марш комбинированным способом из Краснодарского края протяжённостью более 300 км.

В Ставропольский край на время подготовки и проведения парада были передислоцированы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер».

В День Победы по площади Ленина проедут бронированные бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, комплекс связи «Редут», а также ОТРК «Искандер».

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