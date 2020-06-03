03.06.2020 (11:09)

Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на интерактивном тренажере «Дуэль»

В соединении охраны водного района Новороссийской военной морской базы Черноморского флота проходят тренировки экипажей малых противолодочных кораблей на интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль».

В ходе тренировок боевые расчёты кораблей отрабатывают практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

По окончании каждой тренировки руководителями занятий проводится подробный анализ и разбор действий каждого члена экипажа, детально разбираются все основные элементы тренировки.

Справочно:

Тренажерный комплекс «Дуэль» предназначен для обучения корабельных расчетов по организации противолодочной обороны, поиска, слежения и уничтожения подводных лодок.

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