Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2020 (11:09)

Экипажи кораблей Новороссийской военной морской базы проводят тренировки на интерактивном тренажере «Дуэль»

В соединении охраны водного района Новороссийской военной морской базы Черноморского флота проходят тренировки экипажей малых противолодочных кораблей на интерактивном тренажерном комплексе «Дуэль».

В ходе тренировок боевые расчёты кораблей отрабатывают практические задачи по применению противолодочного торпедно-бомбового оружия по схемам выполнения боевых упражнений в режиме реального времени и в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке.

По окончании каждой тренировки руководителями занятий проводится подробный анализ и разбор действий каждого члена экипажа, детально разбираются все основные элементы тренировки.

Справочно:
Тренажерный комплекс «Дуэль» предназначен для обучения корабельных расчетов по организации противолодочной обороны, поиска, слежения и уничтожения подводных лодок.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false