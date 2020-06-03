03.06.2020 (08:57)

Бойцы спецназа ВВО в Бурятии приступили к занятиям в летнем периоде обучения

Военнослужащие отдельного подразделения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к проведению теоретических и практических занятий в рамках интенсивной подготовки в новом периоде обучения.

В целях эффективного проведения занятий развернуто более десяти учебных мест на полигонах и стрельбищах, а также на тренажерах и площадках на территории приказарменной учебной базы, где спецназовцы освоят различные хитрости разведчика от принципа работы индивидуального вооружения до основ выживания в безлюдной местности и способов ведения разведки в тылу условного противника.

Опытные командиры подразделений в рамках инструкторско-методического курса подготовки обучат военнослужащих практическим действиям в горно-лесистой местности, скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств и специальной экипировки.

Всем разведчикам за время обучения предстоит научиться тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с использованием альпинистской системы, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

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