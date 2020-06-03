03.06.2020 (08:51)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» и спасательное судно «Профессор Николай Муру» встали на рейд порта Коломбо

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру», выполняющие задачи по демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана прибыли на рейд порта Коломбо – столицы Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка для пополнения необходимых запасов материальных средств.

После пополнения запасов «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» продолжат выполнение задач в соответствие с поставленной задачей.

Ранее экипажи фрегата и спасательного буксира провели в акватории Индийского океана совместное учение по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов.

Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнять поставленные задачи в южных широтах, а экипажам приобрести опыт плавания в данном регионе.

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