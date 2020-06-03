03.06.2020 (08:51)
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» и спасательное судно «Профессор Николай Муру» встали на рейд порта Коломбо
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру», выполняющие задачи по демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана прибыли на рейд порта Коломбо – столицы Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка для пополнения необходимых запасов материальных средств.
После пополнения запасов «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» продолжат выполнение задач в соответствие с поставленной задачей.
Ранее экипажи фрегата и спасательного буксира провели в акватории Индийского океана совместное учение по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов.
Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнять поставленные задачи в южных широтах, а экипажам приобрести опыт плавания в данном регионе.