03.06.2020 (08:48)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО продезинфицируют город Свободный в ходе борьбы с вирусной инфекцией

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа продезинфицирует город Свободный Амурской области. Отряд передислоцирован из Шимановска, в котором успешно выполнены все задачи по дезинфекции.

Решение об обработке города принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

В городе Свободный спланировано к обработке военными специалистами 16 детских садов, железнодорожный вокзал, парки, стадионы и улицы, а также другие объекты с массовым пребыванием людей.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт.

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