Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2020 (08:48)

Специалисты войск РХБ защиты ВВО продезинфицируют город Свободный в ходе борьбы с вирусной инфекцией

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа продезинфицирует город Свободный Амурской области. Отряд передислоцирован из Шимановска, в котором успешно выполнены все задачи по дезинфекции.

Решение об обработке города принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

В городе  Свободный спланировано к обработке военными специалистами 16 детских садов, железнодорожный вокзал, парки, стадионы и улицы, а также другие объекты с массовым пребыванием людей.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники.

Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции. Расчеты военнослужащих имеют необходимую квалификацию и значительный опыт.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Забайкалье в ряды Юнармии дистанционно приняли десять юношей и девушек из детского дома
В ходе весеннего призыва усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия на сборном пункте ВВО в Бурятии
В Амурском объединении ВВО созданы первые мишенные комплексы, имитирующие беспилотники различных типов
Специалисты РХБ защиты ЗВО ежедневно обрабатывают более 300 объектов в Ленинградской области

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false