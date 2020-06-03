03.06.2020 (08:41)

В Забайкалье в ряды Юнармии дистанционно приняли десять юношей и девушек из детского дома

В штабе Юнармии Забайкальского края прошла видеоконференция с детским домом, расположенным в городе Борзя. Это был первый онлайн-набор за всю историю забайкальских юнармейцев. В течение месяца планируется проводить подобные мероприятия для популяризации этого движения.

В ходе видеоконференции была проведена торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев. 10 юношей и девушек из отряда «Светлячок» Борзинского района прошли ритуал посвящения и зачитали клятву юнармейца, подтвердив свое желание стать частью всероссийского военно-патриотического общественного движения. Новоиспеченным юнармейцам была вручена форма и береты.

В условиях распространения коронавирусной инфекции руководством движения «Юнармия» в Забайкальском крае было принято решение, что текущий набор будет осуществляться в онлайн-режиме.

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