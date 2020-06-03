Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2020 (08:41)

В Забайкалье в ряды Юнармии дистанционно приняли десять юношей и девушек из детского дома

В штабе Юнармии Забайкальского края прошла видеоконференция с детским домом, расположенным в городе Борзя. Это был первый онлайн-набор за всю историю забайкальских юнармейцев. В течение месяца планируется проводить подобные мероприятия для популяризации этого движения.

В ходе видеоконференции была проведена торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев. 10 юношей и девушек из отряда «Светлячок» Борзинского района прошли ритуал посвящения и зачитали клятву юнармейца, подтвердив свое желание стать частью всероссийского военно-патриотического общественного движения. Новоиспеченным юнармейцам была вручена форма и береты.

В условиях распространения коронавирусной инфекции руководством движения «Юнармия» в Забайкальском крае было принято решение, что текущий набор будет осуществляться в онлайн-режиме.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В ходе весеннего призыва усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия на сборном пункте ВВО в Бурятии
В Амурском объединении ВВО созданы первые мишенные комплексы, имитирующие беспилотники различных типов
Более 1800 военнослужащих Забайкалья примет участие в параде к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Более 1500 военнослужащих ВВО на Сахалине и Курильских островах подняты по учебной тревоге

Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false