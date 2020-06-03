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03.06.2020 (08:32)

В ходе весеннего призыва усилены санитарно-эпидемиологические мероприятия на сборном пункте ВВО в Бурятии

На сборном пункте военного комиссариата Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, усилили санитарно-эпидемиологические меры в ходе призыва граждан на военную службу с целью недопущения вирусной инфекции в условиях сложной эпидемиологической обстановке.

На всех призывных пунктах предприняты все необходимые противоэпидемиологические меры для обеспечения безопасных призывных мероприятий.  На входе в призывные пункты организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами.

Также гражданам в обязательном порядке осуществляют забор крови для проведения теста на COVID-19, выдают медицинские маски, одноразовые перчатки, проводят дезинфекцию рук специальными средствами.

На республиканском сборном пункте военного комиссариата организована работа, созданного на время призыва сводного отряда, в который вошли военные медицинские специалисты и специалисты РХБ защиты. Так специалисты РХБ защиты проводят мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов на территорию сборного пункта.

В свою очередь военные медики проводят двойную бесконтактную термометрию, чтобы минимизировать процент погрешности измерительных аппаратов, тем самым исключить риск заболевания. После чего, в специальной медицинской мобильной лаборатории, специалисты осуществляют повторный тест на наличие или отсутствие вирусной инфекции в организме призывника.

Стоит отметить, что основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях в Республике Бурятия.

В ходе стартовавшего весеннего призыва, военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1,1 тысячи граждан.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Восточный военный округ , COVID-19
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