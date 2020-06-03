03.06.2020 (08:10)

В Амурском объединении ВВО созданы первые мишенные комплексы, имитирующие беспилотники различных типов

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, впервые созданы новые участки стрельбы с мишенными комплексами, имитирующими беспилотные летательные аппараты. Новые виды мишеней вводятся в связи с возросшей ролью БПЛА и анализом опыта современных военных конфликтов.

Новые мишени имитируют беспилотные летательные аппараты самолетного и квадрокоптерного типов. В зависимости от применяемого оружия, устанавливается различная дальность и высота для поражения новых видов мишеней.

В первую очередь оборудованы участки для подготовки снайперов. На созданных объектах снайперы уже приступили к тренировкам в рамках стартовавшего летнего периода обучения. В дальнейшем планируется оборудовать подобные участки для выполнения стрельб общевойсковыми подразделениями, а также участки для стрельб из вооружения боевых машин.

Новые участки стрельбы по БПЛА позволяют всесторонне подготовить военнослужащих к выполнению боевых задач. Освоение стрельбы по воздушным малоразмерным целям позволит обезопасить подразделения от разведывательных дронов и укрепить навыки точной скоростной стрельбы в непривычных условиях.

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