03.06.2020 (06:19)

Более 1800 военнослужащих Забайкалья примет участие в параде к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, возобновили подготовку к военному параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Чите. 2 июня прошла первая масштабная тренировка пеших парадных расчетов на аэродроме Черемушки.

С 15 июня начнутся тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в составе которой 49 единиц колесной и 24 единицы техники. Всего спланированно более 10 совместных тренировок. Также согласованы дни тренировок расчетов артиллерийских орудий Д-30, которые обеспечат звуковое сопровождение праздничного салюта.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня на главной площади столицы Забайкальского края в Чите. В военном параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1800 человек, в том числе от Восточного военного округа более 1300 военнослужащих. Со 2 июня спланировано несколько репетиций торжественного прохождения парадных расчетов.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

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