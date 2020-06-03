03.06.2020 (05:58)

Более 1500 военнослужащих ВВО на Сахалине и Курильских островах подняты по учебной тревоге

В рамках начала летнего периода обучения, подразделения армейского корпуса Восточного военного округа дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, были подняты по учебной тревоге с совершением марша на общевойсковой полигон Успеновский. В мероприятии задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих, около 200 единиц боевой и специальной техники, в частности танки Т-72Б, самоходные артиллерийские системы «Гиацинт», командно-штабные машины МТЛБУ.

Военнослужащие оборудовали полевые лагеря, отработали задачи по организации их охране и обороне.

На сегодняшний день военнослужащие армейского корпуса приступили к занятиям по боевой подготовке, в частности выполнению стрельб из штатного вооружения МТЛБ, стрелкового оружия, гранатометов.

Основной упор в летнем периоде обучения будет сделан на изучение вопросов противодействия БЛА, противодесантной обороне, модульному принципу подготовки подразделений, подготовке вертолетных штурмовых групп. В тоже время, военнослужащие продолжат осваивать новые образцы вооружения и техники, поступающие в воинские части армейского корпуса.

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