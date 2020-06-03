03.06.2020 (05:05)

Автомашина ЗиС-5В времен Великой Отечественной войны подготовлена к участию в юбилейном параде в Петропавловке-Камчатском

Военнослужащие войск и сил на северо-востоке России оказали помощь корреспонденту газеты ОКВС «Тихоокеанская вахта» Андрею Маргиеву в подготовке исторического автомобиля ЗиС-5В к участию в торжественных мероприятиях в честь 75-летния Победы в Великой Отечественной войне.

Эта машина в 1944 году поступила с заводского конвейера на 1-й Белорусский фронт. После окончания войны и перевода соединений фронта на Дальний Восток автомобиль попал в подразделение обеспечения 22-й Чапаевской дивизии, с частями соединения доехал до Харбина, а потом его перебросили на Камчатку.

В 1985 году Андрей Маргиев совместно с ветеранами Великой Отечественной войны выступил инициатором восстановления исторического автомобиля. В 2005 году в канун Дня Победы военные журналисты совершили на отреставрированном грузовике трехмесячный автопробег Камчатка-Владивосток-Москва и обратно тем же маршрутом С тех пор фронтовой автомобиль трижды принимал участие в торжественных мероприятиях, в том числе в Бресте и Севастополе. К месту проведения торжественных мероприятий он всегда прибывал своим ходом.

В преддверии юбилейных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, при поддержке военных моряков на автомобиле заменили и отрегулировали узлы и агрегаты и он совершил пробный автопробег по краевому центру Камчатки. Планируется, что ЗиС примет участия в торжествах по случаю юбилея Победы, которые пройдут в Петропавловске-Камчатском 24 июня.

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