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03.06.2020 (04:51)

Сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят акцию «Осторожно, дети!» в Амурской области

В Амурской области сотрудники военной автомобильной инспекции Восточного военного округа проводят профилактическую акцию «Осторожно, дети!».

Инспекторы напоминают военным водителям на служебном и личном транспорте правила проезда участков вблизи школ и детских садов, а также раздают памятки. Военнослужащие имеющие детей инструктируются о правилах перевозки детей на личном транспорте. Детям в воинских гарнизонах рассказывается, как необходимо переходить улицы и перекрестки, а также строить более безопасный маршрут между домом в школой.

Мероприятия в рамках акции «Осторожно, дети!» направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Безопасность , ВАИ
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