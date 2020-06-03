03.06.2020 (04:51)
Сотрудники военной автоинспекции ВВО проводят акцию «Осторожно, дети!» в Амурской области
В Амурской области сотрудники военной автомобильной инспекции Восточного военного округа проводят профилактическую акцию «Осторожно, дети!».
Инспекторы напоминают военным водителям на служебном и личном транспорте правила проезда участков вблизи школ и детских садов, а также раздают памятки. Военнослужащие имеющие детей инструктируются о правилах перевозки детей на личном транспорте. Детям в воинских гарнизонах рассказывается, как необходимо переходить улицы и перекрестки, а также строить более безопасный маршрут между домом в школой.
Мероприятия в рамках акции «Осторожно, дети!» направлены на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.