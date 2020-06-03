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03.06.2020 (04:09)

Дизельные подводные лодки ТОФ провели учение по применению противолодочных средств в Японском море

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провели в Японском море плановое учение, в ходе которого использовали противолодочные средства ПЛ при действии против субмарины условного противника.

В рамках тактического учения две подводные лодки ТОФ решали задачи по поиску и атаке подлодки условного противника. Одна из дизельных лодок скрытно вошла в назначенный район, обнаружила субмарину «противника» и с выгодной позиции атаковала её, условно применив торпедное оружие.

В свою очередь, атакованная субмарина выполнила маневр уклонения и осуществила отрыв от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Затем атакующая и атаковавшая подводные лодки поменялись ролями.

Выполнение упражнения в море обеспечивало спасательное судно ТОФ «Игорь Белоусов».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Подводные силы , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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