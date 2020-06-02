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02.06.2020 (23:15)

В рамках госиспытаний корвета «Гремящий» вертолетчики ГЛИЦ МО РФ выполняют посадки боевых машин К-27 на палубу корабля

В рамках проведения государственных испытаний вертолетчики Государственного летно-испытательного центра МО РФ выполняют посадки боевых машин К-27 на корвет проекта 20385 «Гремящий».

В ходе испытаний, проходящих в эти дни в Балтийском море, экипажем корабля совместно с лётчиками-испытателями проверяется работа авиационного комплекса «Гремящего». Для этого корабельные вертолеты Ка-27 морской авиации Балтийского флота совершают облеты корвета и посадки на него – в различных погодных условиях, в светлое и темное время суток. До конца этой недели вертолетчики выполнят еще более 30 посадок на палубу корабля – на ходу, во время качки, на якоре и в дрейфе.

Корвет «Гремящий» - головной корабль проекта 20385, усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников его отличают усиленные ударные возможности и усовершенствованная система противовоздушной обороны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ , Корабли
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