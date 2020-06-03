03.06.2020 (07:00)

Задействованные в военном параде подразделения ЗВО прибыли в Санкт-Петербург из четырех регионов страны

Сегодня в Санкт-Петербург прибыли подразделения Западного военного округа, привлекаемые к участию в военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие соединений и воинских частей Западного военного округа прибыли из мест постоянной дислокации в Москве, Брянской, Новгородской и Ленинградской областях.

На территории Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии для военнослужащих подготовлены общежития, где они пройдут карантин и будут размещаться на время подготовки к параду.

В Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади примет участие 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Также будет привлечено более 100 единиц техники, включая танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

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