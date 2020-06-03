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03.06.2020 (06:30)

Специалисты РХБ защиты ЗВО ежедневно обрабатывают более 300 объектов в Ленинградской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии  Западного военного округа ежедневно проводят мероприятия по дезинфекции территории воинских частей и объектов социальной инфраструктуры города Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области. 

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проводят обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК остановок общественного транспорта, дорог общего пользования, фасадов зданий и прилегающей территории к продовольственным и хозяйственным магазинам, дошкольным  образовательным и медицинским учреждениям.

Кроме того, расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ полка РХБ защиты армии ежедневно спецобрабатывают более 400 тыс.кв.м. территории военных учебных заведений, расположенных в городе  Санкт-Петербурге.

Мероприятия специальной обработки носят плановый характер и проводятся с целью недопущения распространения вирусных инфекций среди военнослужащих и мирного населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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