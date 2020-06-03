03.06.2020 (06:00)

Артиллеристам общевойсковой армии ЗВО торжественно вручили ключи от десяти новых гаубиц «Мста-С-М2» в Брянской области

Личному составу артиллерийского дивизиона общевойсковой армии Западного военного округа торжественно вручили ключи и формуляры от десяти самоходных гаубиц «Мста-С-М2» в Брянской области.

Основу огневой мощи самоходных гаубиц составляет орудие 2А65 калибра 152 мм, производящие до десяти прицельных выстрелов в минуту на расстоянии до 80 километров. Главной особенностью «Мста-С-М2» стала возможность применение режима «огневого налёта» одним орудием – одновременного поражение целей несколькими снарядами, выпущенными из одной самоходной артиллерийской гаубицы и находящимися на разных траекториях полёта, а также возможность автоматического наведения в составе артиллерийского дивизиона по координатам.

В летнем периоде обучения планируется также планируется получить еще около 10 модернизированных орудий на вооружение Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО.

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