02.06.2020 (21:53)

Подразделения 201-й военной базы РФ в Таджикистане приступили к метанию ручных боевых гранат

Подразделения 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, приступили к выполнению упражнений по метанию ручных боевых гранат РГД-5 на полигонах Ляур и Самбули.

К занятиям по огневой подготовке привлекается весь личный состав соединения, который сдал практические зачеты на знание требований безопасности и порядок выполнения упражнения. Всего спланировано на выполнение упражнений более 3 тысяч боеприпасов. Завершатся практические занятия в конце недели.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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