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03.06.2020 (06:00)

Военные медики ЦВО оказывают помощь 85 пациентам в стационаре полевого мобильного госпиталя в поселке Еруда

Специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с представителями Федерального медико-биологического агентства продолжают оказывать помощь сотрудникам Олимпиадинского горно-обогатительного комбината заболевшим коронавирусной инфекцией в полевом мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в пос. Еруда.

В настоящее время 85 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевого госпиталя. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Всего за прошедшие сутки полевой мобильный госпиталь принял 20 больных коронавирусной инфекцией.

«С 18 мая с.г. по настоящее время в полевом госпитале проводится лечение больных коронавирусной инфекцией. Всего привлечено 77 военных врачей и среднего медперсонала. Работа осуществляется в специальных средствах индивидуальной защиты, посменно», - сообщил начальник мобильного госпиталя ЦВО майор Евгений Захарченко. «Совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией», – подытожил военный медик.

Для оказания необходимой помощи в распоряжении полевого многопрофильного мобильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России с 18 мая с.г. приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в поселке Еруда было привлечено свыше 400 военнослужащих и более 100 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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