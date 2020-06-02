02.06.2020 (20:40)
В Тейковское соединение РВСН прибыли более 180 призывников
В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжают прибывать новобранцы для прохождения военной службы по призыву. Очередная команда в составе более 180 человек прибыла в Тейковское ракетное соединение (Ивановская область).
Все призывники имеют соответствующую категорию годности по здоровью, позволяющей проходить военную службу в воинских частях и соединениях РВСН.
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по прибытии новобранцев в соединение были проведены все необходимые профилактические мероприятия.
Прибывшее молодое пополнение размещено в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней. По ее окончании новобранцы будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.