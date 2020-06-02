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02.06.2020 (20:40)

В Тейковское соединение РВСН прибыли более 180 призывников

В Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) продолжают прибывать новобранцы для прохождения военной службы по призыву. Очередная команда в составе более 180 человек прибыла в Тейковское ракетное соединение (Ивановская область).

Все призывники имеют соответствующую категорию годности по здоровью, позволяющей проходить военную службу в воинских частях и соединениях РВСН.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по прибытии новобранцев в соединение были проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Прибывшее молодое пополнение размещено в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней. По ее окончании новобранцы будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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